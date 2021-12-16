Asgari ücret ne kadar oldu son dakika | Asgari ücret belli oldu 2022
Yeni asgari ücret | Asgari ücret konusunda karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılan zam oranını açıkladı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret net brüt ne kadar 2022 | Asgari ücret AGİ olmadan ne kadar 2022
Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda karar verildi. Asgari Ücret tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde üç önemli toplantı yaptı. Son toplantı ise 16 Aralık’a gerçekleşti. Son toplantıyla birlikte zam oranı açıklandı.
Asgari ücret ne kadar oldu son dakika | Asgari ücret belli oldu 2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret ülkemiz için çok önemli. Özellikle ekonomik kalkınmanın getirdiği sorunlar meydana getirebiliyor. Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Bu süreçte katkısı olan bütün komisyon üyelerine, sendikaları tebrik etmek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza kararı ilettim” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar içerisinde yeni asgari ücreti açıklayacak. Açıklama geldiğinde haber güncellenecektir.