Asgari ücret desteği 2019’da da devam edecek
Resmî Gazete’de yayımlanan kanuna göre, işverene sunulan asgari ücret desteği, 2019 yılında da devam edecek.31 Ocak 2019 Perşembe 10:45
İşverene sunulan asgari ücret desteği, 2019 yılında da devam edecek. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da desteğin 12 ay süreyle verilmesi öngörülüyor. Kanunla ayrıca evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kazanılan gelirin yıllık asgari ücretin brütünü aşmama koşuluyla vergiden muaf tutulması imkânı sunuluyor.
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