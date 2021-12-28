Asgari ücret artışı emekli maaşını etkiler mi?

Soru: Ben yaklaşık 20 yıl kadar SSK primi ödedim. SSK gün sayım 6750 gün. Şimdi tarım ilçeye kaydolduğum için Tarım Bağ-Kur sigortalısı oldum. Emekliliğime de 28 ay kaldı. Benim 28 ay tarım Tarım Bağ-Kur sigortalısı olmam emekli maaşıma olumsuz etki eder mi? Hakan G.

Cevap: Bir kimsenin hem SSK hem de Bağ-Kur sigorta prim ödemesi varsa hem emekli olma şartı yani emeklilik statüsü hem de maaş hesaplama yöntemi son yedi yıl prim fazlasına göre belirlenir. Emekli olma yaşına kadar 1260 günden az tarım Bağ-Kur primi ödenmiş olacağından size SSK maaşı bağlanır. Ancak bu maaşın tutarını ödeyeceğiniz tarım Bağ-Kur primi matrahı da etkileyecek. Bu nedenle tarım Bağ-Kur primini yüksekten ödemek size avantaj sağlayacak. Geçmiş primlerinin hep asgari ücret matrahından yatmış ve şimdi de asgariden tarım Bağ-Kur primi öderseniz emekli maaşınızın olumsuz etkisi olmayacaktır. Ancak yüksek matrahtan ödeme de maaşın artmasına katkı sunacaktır.