Asgari ücret 4000 TL mi olacak? 2020 asgari ücret ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili yetkilelerin "enflasyona ezdirmeyceğiz" açıklamaları beklentileri yükseltti. Asgari ücret ve AGİ zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında yapacak. Son olarak Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında, "Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz" diye konuştu.

Asgari ücret 4000 TL mi olacak?

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Günaydın Türkiye programında aldığı son kulis bilgilerini paylaştı. Küçük "Benim aldığım bilgiye göre 3.800-3900 gibi bir şey olacak. 4.000 TL için zorlanıyor. Ancak 3.800 TL tamam. Benim görüşüm 4.000 TL olmalı." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini yenilemişti. "Asgari ücret için vergi ayarı gelecek mi?" sorusuna cevap veren Bilgin, asgari ücrette destek ödemesinin bu yıl işveren hesabına değil direkt işçinin hesabına yapılacağını söyledi. Bilgin asgari ücret görüşmelerine ilişkin de "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretteki artış ile beraber her sene asgari geçim indiriminde de artış gerçekleşiyor. 2021 yılında asgari ücret yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak verilmekte. AGİ ise, bekar biri için 268,31TL, evli eşi çalışmayan için 321,98 TL olarak verilmekte.