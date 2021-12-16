Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdi. Toplantının ardından ise yapılan zam oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milyonlara duyurulacak.

Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret ülkemiz için çok önemli. Özellikle ekonomik kalkınmanın getirdiği sorunlar meydana getirebiliyor. Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Bu süreçte katkısı olan bütün komisyon üyelerine, sendikaları tebrik etmek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza kararı ilettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saniyeler içerisinde yeni asgari ücreti açıklayacak. Açıklama geldiğinde haber güncellenecektir.