Asgari ücret 2022 son dakika belli oldu? 2022 asgari üret kaç para oldu? 2022 asgari ücrete ne kadar zam yapılıdı?

Milyonlarca işçiyi ve işvereni yakından ilgilendiren Asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2022 Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak, 4. toplantı ne zaman?

1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından başlayan asgari ücret görüşmeler, 7 ve 9 Aralık'ta yapılan iki toplantı ile devam etmişti. İşveren ve işçi kesiminin 2022 asgari ücret zammı üzerinde anlaşmaya varı. 2022 yılı içinde ödenecek asgari ücret zam oranı da belli olmuş oldu. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te yapacağı açıklama ile 2022 yılı asgari ücretini açıklayacak. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, asgari ücret zammı konusunda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı 4 bin 150 ve 4 bin 200 bandına çıkaracak” demişti. Asgari ücretin 4200 TL olması bekleniyor. 2022 asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birazdan kamuoyuna duyurulacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti şu an 4203 TL düzeyinde. Bu rakam, yüzde 31 artış senaryosunda 5522 TL’ye, yüzde 40 artış senaryosunda ise 5757 TL’ye ulaşacak. Halen asgari ücret Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş, Net: 2 bin 825 lira 90 olarak ödenmekte. Asgari ücret Ocak ayından itibaren zamlı olarak çalışanlara verilecek.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL