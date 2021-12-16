Asgari ücret 2022 bugün belli olur mu? 2022 asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret 2022 zammı

Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde 4. ve son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.

2022 asgari ücret açıklandı mı?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret görüşmeleri son toplantısı için tarih belli oldu. Buna göre asgari ücret tespit komisyonu son toplantı için bugün saat 11.00'de bir araya gelecek. Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. 2022 asgari ücret 4 bin TL’nin üstünde olması bekleniyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştığı aktarıldı. Hükümetin teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecekti.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Net rakamların bugün akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Abdulkadir Selvi'nin "Asgari ücretin 4 bin 20 veya 4 bin 70 olacağı yönünde duyumlar aldım" demesinin ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı karara çevrildi.

Asgari ücret 2021 ne kadar?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL