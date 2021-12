Asgari ücret 2022 3900 TL mi olacak? 2022 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 3900 TL mi olacak? 2022 asgari ücret zammı son dakika haberleri milyonlarca çalışan tarafından an be an takip edilmekte. Asgari Ücret zammı için 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Asgari ücret yeni yılda net ne kadar olacağı asgari ücretli çalışanlar tarafından araştırılırken, Türk-İş’ten 2022 asgari ücret zammı açıklaması geldi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "3100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil" dedi. Peki asgari ücret ne net ne kadar? 2022 asgari ücret brüt ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 3900 mü olacak?