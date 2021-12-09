Asgari ücret 2022 3900 TL mi olacak? 2022 asgari ücret ne kadar?

2022 asgari ücret 3900 lira mı olacak? Asgari ücret 3. toplantı ile netleşmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda çalışmalar neticesinde beklentileri açıklamıştı. Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Asgari ücretikinci toplantısı 7 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. 2022 asgari ücrette son viraja girilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta yaptı.

2022 asgari ücret ne kadar?

2022 sgari ücrete ilişkin bugün üçüncü toplantısı bitti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirilen toplantının ardından asgari ücret üzerinde anlaşma sağlanamadı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşüldü. TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştı.

2022 asgari ücret 3900 mü olacak?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900’ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik" dedi.

AGİ ne kadar?

Asgari ücretin ikinci toplantısı Türk-İş'te gerçekleştirilmişti. 2.5 saatlik toplantıda Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili tartışma yaşandı. Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekip düzenleme istedi.

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

Evli ve çocuklularda zamlı AGİ kaç lira olacak?

Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

2021AGİ tutarı

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Bekâr

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.825,90

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): -

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.866,15

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 40,25

Asgari Ücrete AGİ Etkisi:Evli, Eşi Çalışan, İki Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.906,40

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 80,49

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Üç Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.960,06

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 134,16

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Dört Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.986,89

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 160,99

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışan, Beş Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 3.013,72

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 187,82

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşin Geliri Olmayan

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.879,57

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 53,66

Asgari Ücrete AGİ Etkisi: Evli, Eşi Çalışmayan, Bir Çocuk

AGİ Dahil Net Ücretler (TL): 2.919,81

Eş ve Çocuğun Net Maaşa Artış etkisi (TL): 93,91