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Aktüel ASELSAN'dan 38,8 milyon dolarlık sözleşme
Aktüel

ASELSAN'dan 38,8 milyon dolarlık sözleşme

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:44:13 -
ASELSAN'dan 38,8 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili 38,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili, toplam bedeli 38 milyon 822 bin 74 dolar tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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