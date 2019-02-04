ASELSAN’dan 2 bin sanayiciyle ‘millileştirme’ zirvesi ASELSAN tarafından düzenlenen 'Güç Birliği Zirvesi'ne Türkiye’nin dört bir yanından 2 bine yakın sanayici katılacak.

ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde çalıştığı firmalarla bir araya gelmek için ‘Güç Birliği Zirvesi’ düzenleyecek. Yarın Congresium Ankara’da gerçekleşecek ‘millileştirme’ temalı zirveye Türkiye’nin dört bir yanından 2 bine yakın sanayici katılacak. Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları ile Savunma Sanayii Başkan Yardımcılarının katılması planlanan ‘Millileştirme Yolunda Güç Birliği’ panelinde devlet ve özel sektörün güç birlikleri konusu ele alınacak.

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