Aselsan’a uluslararası tasarım ödülü

Firma Mod-Ice Konsept Banliyö Treni çalışmasıyla da A’Design Award 2022 Bronze Ödülü’ne lâyık görüldü. Mod-Ice Konsept Banliyö Treni’nin iç ve dış tasarımı birbiriyle uyumlu modern bir yapıya sahip. İç vagon tasarımı, buz küpü desenleriyle kalabalık ve sıcak yolculuklarda serinlik hissiyatı veren ferah bir iç ambiyans oluşturuyor. Arın-X6040D Çift Açılı X-Ray Bagaj Tarama Cihazı ise sade ve kullanıcı dostu kontrol klavyesiyle dikkat çekiyor. 360 derece her yönden görülebilir uyarı işaretleri, ışıkları ve kolay erişilebilir acil stop butonuyla görev yapan Arın, iç ek şase gerektirmeden kendi ayakları üzerinde durabilen sac büküm strüktürel yapısıyla kullanılıyor. Tasarım, yüksek teknoloji algısı oluşturuyor. Arın cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik önem taşıyor. Cihazlar, Tokat ve Gaziantep havalimanlarının ardından Dışişleri Bakanlığı’nda da kullanılmaya başladı.