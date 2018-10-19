ASELSAN tıbbi cihazda hedef büyütüyor
Savunma sanayinde elde ettiği mühendislik birikimiyle tıbbi cihaz sektörüne de yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen ASELSAN, Biosys Biyomedikal ile yoğun bakım ventilatör (yapay solunum cihazı) cihazları için birlikte çalışma yürütecek.19 Ekim 2018 Cuma 16:05
ASELSAN’ın mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme ve kalite yönetimi kabiliyetleriyle Biosys Biyomedikal’in ventilatör konusundaki alan uzmanlığı bir araya geliyor.
Yerli imkanlarla üretimi amaçlanıyor
ASELSAN ve Biosys Biyomedikal’in iş birliğiyle bu alanda yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi amaçlanıyor. Böylece dünya genelinde 4 milyar dolarlık yıllık satışı olan ventilatör cihazlarında Türkiye’nin üretici 6 ülkeden biri olması hedefleniyor.
Ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor.
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