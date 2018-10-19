ASELSAN tıbbi cihazda hedef büyütüyor

ASELSAN’ın mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme ve kalite yönetimi kabiliyetleriyle Biosys Biyomedikal’in ventilatör konusundaki alan uzmanlığı bir araya geliyor.

Yerli imkanlarla üretimi amaçlanıyor

ASELSAN ve Biosys Biyomedikal’in iş birliğiyle bu alanda yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi amaçlanıyor. Böylece dünya genelinde 4 milyar dolarlık yıllık satışı olan ventilatör cihazlarında Türkiye’nin üretici 6 ülkeden biri olması hedefleniyor.

Ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor.