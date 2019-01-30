ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam bedeli 48,4 milyon lira ve 9,4 milyon dolar olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güvenlik Sistemleri konusunda, toplam bedeli 48 milyon 433 bin 610 lira ve 9 milyon 375 bin 827 dolar tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.



