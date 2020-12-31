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Aktüel ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:43:24 -
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Görgün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Haluk Görgün, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafını seçti.

Görgün, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Görgün'ün tercihi, Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafı oldu.

ASELSAN ve şirketin yürüttüğü çalışmalara yönelik gösterilen özen için de tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür eden Görgün, 2021'e ilişkin "Hayırlı, güzelliklerle dolu bir yıl olsun." dileklerini ifade etti.

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