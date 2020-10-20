ASELSAN, Ar-Ge’de hız kesmiyor

Ar-Ge proje sayısında açık ara birinciliğini sürdürenASELSAN, 620 proje ile listede ilk sırada yer aldı. Ar-Ge çalışanları bakımından da ASELSAN, 2019 yılı sonu itibarıyla 3 bin 947 personel ile en çok araştırmacı istihdam eden şirket oldu. ASELSAN, geçen yıl 2 milyar 975 milyon 377 bin 381 liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. ASELSAN, yaptığı Ar-Ge yatırımlarını 2018 yılına nazaran %37,6 oranında artırmayı başardı.

ASELSAN; kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis kadrosu ile özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir Ar-Ge’ye düzenli olarak yatırım yapmasıyla biliniyor. ASELSAN, yüzde 59’u mühendis 8 bini aşkın çalışanı ile Ankara’da üç ana yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor.

ASELSAN; Askeri ve Sivil Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemleri, Aviyonik Sistemleri, Savunma ve Silah Sistemleri, Komuta Kontrol Sistemleri, Deniz Sistemleri, Ulaşım Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Enerji ve Güç Yönetimi Sistemleri ve Sağlık Sistemleri gibi pek çok alanda tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon, modernizasyon ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere anahtar teslimi çözümler sunuyor. Giderek artan ihracatı ile ASELSAN; düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha da yükseliyor ve 2020 itibarıyla 48’inci sırada yer alıyor.

Ar-Ge 250 Araştırması, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ar-Ge’deki trendleri ortaya koyarken Türkiye’nin katma değer yolculuğunun hangi noktada olduğunu da gözler önüne serdi. Bu yılki rapor; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların Ar-Ge 250 araştırması kapsamında yaptıkları bildirimler ile Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalardan yola çıkılarak hazırlandı. Araştırmanın temeli ise; firmaların 2019 yılında Ar-Ge harcamaları, 2020 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2019 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2019 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı oluşturdu.