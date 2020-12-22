Asansör kazalarının önlenmesinde "mevzuat" uyarısı

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, makine ve asansör yönetmeliklerine uygun üretim yapmanın önemini vurgulayarak, "İkisine de uymayan makinelere insan bindirilmesi sonucu meydana gelen kazalar, mevzuata uygun makineler veya asansörler yapılmasıyla rahatlıkla önlenebilir." dedi.

Sultangazi ilçesinde, asansörün halatının kopması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, asansörlerin mevzuata uygun yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Sektör temsilcileri de kazaların önlenmesi için mevzuata uygun hareket edilmesi uyarısında bulundu.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde insanın bulunduğu elektromekanik sistemin düşmesi sonucu meydana gelen kazaların halk arasında "asansör kazası" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Bunların gerçekte asansör özelliklerine sahip olmayan, yük taşımak üzere yapılmış vinçler olabileceğini ifade eden Targıt, "Bir kaldırma makinesine insan biniyorsa, bunun belli şartlara kadar makine yönetmeliğine, belli şartlar ve hız sınırlarından sonra asansör yönetmeliğine göre emniyet donanımı ile teçhiz edilmesi gerekir. İkisine de uymayan makinelere insan bindirilmesi sonucu meydana gelen bu kazalar, mevzuata uygun makineler veya asansörler yapılmasıyla rahatlıkla önlenebilir." diye konuştu.

- "Teknik mevzuata uygun asansörde düşmeyi önleyici emniyet freni var"

İnsanlara yönelik asansörlerde birden fazla halat bulunması ve bu halatların emniyet katsayılarının, halat sayısına göre 12-16 kat gibi yüksek düzeylerde olması gerektiğini vurgulayan Targıt, 500 kilo taşıyacak bir asansöre en az 6 bin kilo taşıma mukavemeti olan halat takıldığını kaydetti.

Targıt, standartlara uygun yapılmış bir asansörde halatın kopma olasılığının neredeyse sıfır olduğuna dikkati çekerek, "O nedenle pek görülmüş bir kaza türü değildir. Halat kopsa dahi teknik mevzuata uygun bir asansörde düşmeyi önleyici emniyet freni vardır, mutlaka devreye girecek, kabini durduracaktır. Piyasaya arz edilirken veya iş yerlerinde kullanırken ehil insanların elinde olmayan ve bakanlıklar veya belediyeler tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca kontrol edilmeyen kaldırma makineleri ve asansörler bu gibi sonuçları doğurmaya çok açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yıllık periyodik kontroller mutlaka yaptırılmalı"

RoyalCert Türkiye Genel Müdürü Ömür Aydın, Türkiye genelinde asansörlerin güvenliğiyle ilgili bilincin ve yıllık periyodik bakımlara ilişkin önem düzeyinin her geçen gün daha da artığını söyledi.

Pazar günü yaşanan kaza sonrasında asansör güvenliğinin öneminin tekrar gündeme geldiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Yıllık periyodik kontroller ve aylık bakımlar mutlaka yaptırılmalı. Özellikle yıllık kontrolden bina yöneticileri sorumlu. Herhangi bir kaza olması durumunda hukuki yaptırımları var. Bundan yöneticiler de mesul. Vatandaşlarımız asansöre binerken mutlaka etiketine bakmalı ve kırmızı etiketli asansörlerden uzak durmalı."

Ömür Aydın, her yıl yapılan denetimler sonrası kullanılmaması gereken asansör sayısının toplam asansörler içerisindeki oranının azaldığını belirterek, bina sakinlerinin bu konuda alması gereken tedbirleri ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti.