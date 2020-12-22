  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Asansör kazalarının önlenmesinde "mevzuat" uyarısı
Aktüel

Asansör kazalarının önlenmesinde "mevzuat" uyarısı

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt: - "Bir kaldırma makinesine insan biniyorsa, bunun belli şartlara kadar makine yönetmeliğine, belli şartlar ve hız sınırlarından sonra asansör yönetmeliğine göre emniyet donanımı ile teçhiz edilmesi gerekir" - "İkisine de uymayan makinelere insan bindirilmesi sonucu meydana gelen kazalar, mevzuata uygun makineler veya asansörler yapılmasıyla rahatlıkla önlenebilir" - RoyalCert Türkiye Genel Müdürü Ömür Aydın: - "Vatandaşlarımız asansöre binerken mutlaka etiketine bakmalı ve kırmızı etiketli asansörlerden uzak durmalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:44:27 -
Asansör kazalarının önlenmesinde "mevzuat" uyarısı

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, makine ve asansör yönetmeliklerine uygun üretim yapmanın önemini vurgulayarak, "İkisine de uymayan makinelere insan bindirilmesi sonucu meydana gelen kazalar, mevzuata uygun makineler veya asansörler yapılmasıyla rahatlıkla önlenebilir." dedi.

Sultangazi ilçesinde, asansörün halatının kopması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, asansörlerin mevzuata uygun yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Sektör temsilcileri de kazaların önlenmesi için mevzuata uygun hareket edilmesi uyarısında bulundu.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde insanın bulunduğu elektromekanik sistemin düşmesi sonucu meydana gelen kazaların halk arasında "asansör kazası" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Bunların gerçekte asansör özelliklerine sahip olmayan, yük taşımak üzere yapılmış vinçler olabileceğini ifade eden Targıt, "Bir kaldırma makinesine insan biniyorsa, bunun belli şartlara kadar makine yönetmeliğine, belli şartlar ve hız sınırlarından sonra asansör yönetmeliğine göre emniyet donanımı ile teçhiz edilmesi gerekir. İkisine de uymayan makinelere insan bindirilmesi sonucu meydana gelen bu kazalar, mevzuata uygun makineler veya asansörler yapılmasıyla rahatlıkla önlenebilir." diye konuştu.

- "Teknik mevzuata uygun asansörde düşmeyi önleyici emniyet freni var"

İnsanlara yönelik asansörlerde birden fazla halat bulunması ve bu halatların emniyet katsayılarının, halat sayısına göre 12-16 kat gibi yüksek düzeylerde olması gerektiğini vurgulayan Targıt, 500 kilo taşıyacak bir asansöre en az 6 bin kilo taşıma mukavemeti olan halat takıldığını kaydetti.

Targıt, standartlara uygun yapılmış bir asansörde halatın kopma olasılığının neredeyse sıfır olduğuna dikkati çekerek, "O nedenle pek görülmüş bir kaza türü değildir. Halat kopsa dahi teknik mevzuata uygun bir asansörde düşmeyi önleyici emniyet freni vardır, mutlaka devreye girecek, kabini durduracaktır. Piyasaya arz edilirken veya iş yerlerinde kullanırken ehil insanların elinde olmayan ve bakanlıklar veya belediyeler tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca kontrol edilmeyen kaldırma makineleri ve asansörler bu gibi sonuçları doğurmaya çok açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yıllık periyodik kontroller mutlaka yaptırılmalı"

RoyalCert Türkiye Genel Müdürü Ömür Aydın, Türkiye genelinde asansörlerin güvenliğiyle ilgili bilincin ve yıllık periyodik bakımlara ilişkin önem düzeyinin her geçen gün daha da artığını söyledi.

Pazar günü yaşanan kaza sonrasında asansör güvenliğinin öneminin tekrar gündeme geldiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Yıllık periyodik kontroller ve aylık bakımlar mutlaka yaptırılmalı. Özellikle yıllık kontrolden bina yöneticileri sorumlu. Herhangi bir kaza olması durumunda hukuki yaptırımları var. Bundan yöneticiler de mesul. Vatandaşlarımız asansöre binerken mutlaka etiketine bakmalı ve kırmızı etiketli asansörlerden uzak durmalı."

Ömür Aydın, her yıl yapılan denetimler sonrası kullanılmaması gereken asansör sayısının toplam asansörler içerisindeki oranının azaldığını belirterek, bina sakinlerinin bu konuda alması gereken tedbirleri ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlattı
Gündem

CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlattı

Üniversiteler ve üniversiteler etrafındaki öğrencilerin yaşam alanlarına ilişkin bir süredir kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Prof.Dr.Na..
Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular
Aktüel

Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular

Malatya'da iki arkadaş, husumetli oldukları kişi tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı.

İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: Suçu paylaşıyorlar
Dünya

İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: Suçu paylaşıyorlar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesine uygulanan ambargodan ABD kadar Avrupa'nın da suçlu olduğunu iddia etti.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay