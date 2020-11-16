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Aktüel Artvin'den İzmir'e yardım eli uzandı
Aktüel

Artvin'den İzmir'e yardım eli uzandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:48:00 -
Artvin'den İzmir'e yardım eli uzandı

ARTVİN (AA) - Artvin Valiliği koordinasyonunda İzmir'deki depremzedeler için yürütülen yardım kampanyası kapsamında toplanan 800 gıda kolisi ve 261 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

Vali Yılmaz Doruk, yardım malzemelerinin tıra yüklenmesi sırasında yaptığı konuşmada, Artvin olarak depremzedelerin yanında olduklarını göstermek için kampanya başlattıklarını ve Artvinlilerin buna sahip çıktığını söyledi.

Artvinlilerin bu tür konularda hassas olduğunu belirten Doruk, kampanyaya destekte bulunanlara teşekkür etti.

Doruk, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise deprem sonrası İzmir'deki depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ülke genelinde olduğu gibi Artvin'den de yardım eli uzandığını belirterek "Hemşehrilerimiz sadece ülkemizde değil, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatmayı bilmiştir. Bugün de bunun örneklerinden birini yaşıyoruz. Güzel bir yardım kampanyası sonrası toplanan yardım malzemelerini bölgeye gönderiyoruz. Ben katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım tırı bölgeye uğurlandı.

112. Çağrı Merkezi önünde düzenlenen programa, İl Afet Acil Durum Müdürü Salih Avcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdurrahman Anlaş, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak ve ilgili personel de katıldı.

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