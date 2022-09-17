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Aktüel Artvin'de yangın! 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Artvin'de yangın! 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi

Artvin'de 4 katlı binada çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 18:29:00 -
Artvin'de yangın! 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Küplüce Köyü'nün Karayiğit Mahallesi'nde Özden ve Necati Abanoz kardeşlere ait 4 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Yusufeli Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 4 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

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