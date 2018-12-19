Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'na doğru





KOCAELİ (AA) - Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, 22-23 Aralık tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şampiyonası'na Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'dan 5 kategoride 12 kulüp ile 2 ferdi bölgeden toplam 54 sporcu katılacak.

Organizasyonda ayrıca, buz dansı kategorisinde iki çiftin de gösteri sergileyeceği aktarıldı.



