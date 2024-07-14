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Sağlık Artan ishal vakalarında antibiyotik kullanmayın
Sağlık

Artan ishal vakalarında antibiyotik kullanmayın

Yeniakit Publisher
2024-07-14 15:06:00 -
Artan ishal vakalarında antibiyotik kullanmayın

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Acil Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, yazın gelmesiyle çocuklarda artan akut ishal vakalarının tedavisinde, doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Mevsimsel olarak ishal vakalarında artış yaşandığını belirten Doğan, “Bunun sebebi kontamine sular, gıdalar, tarihi geçmiş ilaçlar, besin zehirlenmeleridir. Okulların da kapalı olmasıyla ishal şikayetiyle gelenlerin sıklığı acil servislerde arttı” dedi. İshal olan çocukların evde bol sıvı tüketip, doğal beslenip dinlenmelerini tavsiye eden Doğan, şöyle devam etti: “Fakat kusma ve başka şikayetler de varsa doktora gitmeli. Sıvıyı yerine koymak için ise çocuklara tuzlu ayran, ev yapımı limonata ve potasyum açısından zengin muz, patates gibi gıdalar verilebilir.”

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