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Arsene Wenger'den şaşırtan Arsenal itirafı

İngiliz ekibi Arsenal'i 22 yıl boyunca çalıştıran Arsene Wenger'in "Arsenal'daki 22 yılımda maalesef kendi rekabetlerimin esiri oldum" açıklaması futbol gündemine bomba gibi düştü.

17 Temmuz 2018 Salı 16:30
Arsene Wenger'den şaşırtan Arsenal itirafı

22 yıllık Arsenal serüveni geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte son bulan Arsene Wenger, geriye dönüp baktığında Londra kulübünde bu kadar uzun süre kalmasına anlam veremediğini söyledi.

Alman RTL kanalına verdiği röportajda samimi ifadeler kullanan tecrübeli menajer, kariyerindeki en büyük hatanın 22 sezon boyunca aynı kulüpte kalmak olduğunu belirterek, "Aslında hayatta sık sık değişiklik yapmaktan hoşlanan biriyim, ancak bir o kadar da rekabeti severim. Arsenal'daki 22 yılımda ise maalesef kendi rekabetlerimin esiri oldum." dedi.

ARSENAL'DA KALDIĞI İÇİN PİŞMAN

Wenger, Londra ekibini Premier League'in 2003-2004 sezonunda namağlup şampiyonluğa taşıdıktan sonra Avrupa'nın birçok önemli kulübünden teklif aldığını hatırlatarak, o dönem kariyerinde yeni bir sayfa açma imkânı varken Arsenal'da kaldığı için pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi.

Arsenal ile 3 Premier League, 7 FA Cup ve 6 Community Shield zaferi yaşayan 68 yaşındaki Arsene Wenger, son sezonlarda takımının sergilediği başarısız performans sebebiyle bazı taraftarların hedefi hâline gelmişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:30
  1. Arsenal
  2. Londra
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