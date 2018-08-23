Arsenal'den Galatasaray'a! Danny Welbeck bombası

Devler Ligi'nde başarılı olacak bir kadro için kolları sıvayan Galatasaray'da gözler forvet transferinde... Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde üç önemli isim bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi ise Arsenal formasını giyen Danny Welbeck. Hızlı ve güçlü bir forvet isteyen tecrübeli hocanın gözdesi olan İngiliz yıldız için kiralama teklifi yapıldı.

WELBECK FORMA BULAMIYOR

Arsenal'in geniş kadrosunda forma şansı bulamayan Welbeck teklife sıcak bakarken, İngiliz deviyle pazarlıklar sürüyor. Cimbom'un bir diğer gözdesi ise Anthony Modeste... Çin kulübü TJ Quanjian'de oynayan Modeste için de kiralama teklifi yapıldı.

ORIGI KANATTA DA OYNUYOR

Listedeki 3. isim de Liverpool'lu Divock Origi... Geçen sezon Wolfsburg'ta kiralık oynayan Belçikalı forvetin kanatlarda da görev yapması tercih sebebi. Yapılan teklife yanıt bekleniyor.

HAREKETLİ SAATLER BEKLİYOR

Yönetim dün Bafetimbi Gomis'in satışı konusunda Al Hilal'le anlaşıldığı için iki forvet takviyesi birden yapmayı planlıyor. Bu nedenle transferin bitimine 8 gün kala Galatasaray'ı çok hareketli saatler bekliyor. (Takvim)