THY - Trabzon
0553 313 94 23

Arsenal'den Galatasaray'a! Danny Welbeck bombası

Galatasaray'da Gomis'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken golcü arayışlarına da başlandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:10
Arsenal'den Galatasaray'a! Danny Welbeck bombası

Devler Ligi'nde başarılı olacak bir kadro için kolları sıvayan Galatasaray'da gözler forvet transferinde... Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde üç önemli isim bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi ise Arsenal formasını giyen Danny Welbeck. Hızlı ve güçlü bir forvet isteyen tecrübeli hocanın gözdesi olan İngiliz yıldız için kiralama teklifi yapıldı.

WELBECK FORMA BULAMIYOR

Arsenal'in geniş kadrosunda forma şansı bulamayan Welbeck teklife sıcak bakarken, İngiliz deviyle pazarlıklar sürüyor. Cimbom'un bir diğer gözdesi ise Anthony Modeste... Çin kulübü TJ Quanjian'de oynayan Modeste için de kiralama teklifi yapıldı. 

ORIGI KANATTA DA OYNUYOR

Listedeki 3. isim de Liverpool'lu Divock Origi... Geçen sezon Wolfsburg'ta kiralık oynayan Belçikalı forvetin kanatlarda da görev yapması tercih sebebi. Yapılan teklife yanıt bekleniyor.

HAREKETLİ SAATLER BEKLİYOR

Yönetim dün Bafetimbi Gomis'in satışı konusunda Al Hilal'le anlaşıldığı için iki forvet takviyesi birden yapmayı planlıyor. Bu nedenle transferin bitimine 8 gün kala Galatasaray'ı çok hareketli saatler bekliyor. (Takvim)

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:10
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump kendi ülkesini tehdit etti: Piyasa çöker
    1. Trump kendi ülkesini tehdit etti:..
    2. Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın..
    3. Van Gölü'nde ciddi değişim! Su..
    4. Süper Lig ekibinden Tolga Ciğerci ve..
    5. TSK duyurdu! İmha edildi
    6. Fransa'daki saldırı DAEŞ üstlenmişti,..
    7. Almanya'dan İran teklifi: Amerika'dan..
    8. Fenerbahçeli Soldado'ya sürpriz talip
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    10. 'Yunanistan aldığı karardan bir an..
    11. Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib..
    12. Kudüs'te Filistinlileri taşıyan otobüs..
    13. PSG'nin talip olduğu Clichy hakkında..
    14. PFDK cezaları açıkladı!
    15. Saniyeler içinde olan oldu! Rögara..
    16. Bekir Pakdemirli: Orman yangınına..
    17. TSK'dan Münbiç hattında 34'üncü..
    18. Kütahya’da yıldırım isabet eden çiftçi..
    19. Sakarya'da serinlemek için denize..
    20. Malatya'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak