THY- Euroleague
0553 313 94 23

Arsenal 22 maç sonra kaybetti

- Premier Lig'de konuk olduğu Southampton'a 3-2 yenilen Arsenal'in tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

16 Aralık 2018 Pazar 19:05
Arsenal 22 maç sonra kaybetti


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Southampton'a 3-2 yenilerek 22 maç sonra mağlup oldu.

Premier Lig'in 17. haftasında Southampton ile Arsenal karşılaştı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 20 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 85. dakikada Charlie Austin kaydetti. Arsenal'in gollerini 28 ve 53. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan attı.

Bu sonuçla ligde 12 hafta sonra kazanarak ikinci galibiyetini alan Southampton, 12 puanla 17. sıraya yerleşti. Tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arsenal, ligde 34 puanla 5. sırada yer aldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:05
  1. Arsenal
  2. Futbol
  3. Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. Ağlıyorsa kalbinizin atışını dinletin
    3. Meclis'te Burdur milletvekillerinden..
    4. Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar
    5. Hollanda'da Denk Partisi'nin AP..
    6. Fas'ta "insan hakları aktivistlerine..
    7. Strese karşı dua
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    9. Sağanak yağış Didim'de hayatı felç etti
    10. Yemek yaparken bunları aklınızdan..
    11. Maçın ardından
    12. Çocuk diş gıcırdatıyorsa...
    13. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    14. Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası
    15. Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar
    16. BBC Fransa'daki olayları Ruslara..
    17. Karda mahsur kalan atlar kurtarıldı
    18. Bebek inek sütü içemez
    19. Arsenal 22 maç sonra kaybetti
    20. Çavuşoğlu Nobel ödüllü Murad'ı kabul..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı