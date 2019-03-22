Arnavutluk-Türkiye

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Loro Boriçi Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya) Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu, Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj, Uzuni, Abrashi Türkiye: Mert Günok, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.