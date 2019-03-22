Arnavutluk-Türkiye

Arnavutluk-Türkiye22 Mart 2019 Cuma 21:43
İŞKODRA (AA) - Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Loro Boriçi
Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya)
Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu, Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj, Uzuni, Abrashi
Türkiye: Mert Günok, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun
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