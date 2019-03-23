Arnavutluk-Türkiye: 0-2 A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Stat: Loro Boriçi Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya) Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu (Dk. 58 Sadiku), Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj (Dk. 58 Grezda), Uzuni, Abrashi Türkiye: Mert Günok, Gökhan Gönül (Dk. 46 Zeki Çelik), Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 65 Dorukhan Toköz), Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz (Dk. 88 Deniz Türüç), Cenk Tosun Goller: Dk. 21 Burak Yılmaz, Dk. 55 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 30 Cenk Tosun, Dk. 47 Okay Yokuşlu (Türkiye), Dk. 39 Ivan Balliu, 45+2 Ismajli, Dk. 86 Xhaka (Arnavutluk) A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 55. dakikada Türkiye'nin ikinci golü geldi. Arnavutluk yarı alanında buluştuğu topu ceza sahası önüne kadar süren Hakan Çalhanoğlu sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 70. dakikada soldan ceza sahasına giren Memushaj çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 85. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasıyla Arnavutluk savunmasının arkasına kaçarak topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda top ağlara gitse de hakem, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 88. dakikada Hysaj'ın uzak mesafeden çektiği şutta Mert Günok gole izin vermedi. Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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