Arnavutluk-Türkiye: 0-1 (İlk yarı) 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında oynanan maçın ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Loro Boriçi Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya) Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu, Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj, Uzuni, Abrashi Türkiye: Mert Günok, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun Gol: Dk. 21 Burak Yılmaz (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 30 Cenk Tosun (Türkiye), Dk. 39 Ivan Balliu, 45+2 Ismajli (Arnavutluk) 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında oynanan maçın ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 20. dakikada Balaj'ın pasıyla topla buluşan Ivan Balliu'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalesini terk eden Mert Günok, rakibinin vuruşunda ayaklarıyla topun kaleye gitmesine engel oldu. 21. dakikada Türkiye'nin golü geldi. Mahmut Tekdemir'in baskısı sonucu kazanılan topun ardından Cenk Tosun'la paslaşarak ceza sahasına giren Burak Yılmaz sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0 37. dakikada Uzuni, Hasan Ali Kaldırım'ı çalımlayarak soldan ceza sahasına girdi. Arnavut futbolcunun dar açısına rağmen şutunda kaleci Mert Günok topun sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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