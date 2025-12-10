Arnavutköy'de film gibi gasp: 'Ayağına sıkarım'

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde, yabancı uyruklu ailenin evine zorla girip ağızlarını bantlayarak gasp eden 2 zanlının, peşlerine düşen aile üyesine 'ayağına sıkarım' dediği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki şüpheli, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı eve silahla girmiş. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H.’nin ağzını bantlayıp çocuklarını darp etmişti. Evdeki ziynet eşyaları ve bir miktar dövizi gasp eden iki şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri şahısları yakalamaya yönelik çalışmalara devam ederken ortaya yeni görüntüler çıktı.

Peşini bıraksın diye "Ayağına sıkarım" tehdidi

Gaspçıların kaçtığını fark eden aile üyelerinden biri, ayakkabısız halde sokağa çıkarak şüphelilerden birini kovalamaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evden çıkan kişinin "Dur lan!" diye bağırdığı, kaçan gaspçının ise dönüp "Ayağına sıkarım" diye karşılık verdiği anlar yer aldı.

