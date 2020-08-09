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Aktüel

Arkeolog çift 7 bin 500 yıllık antik kentte dünyaevine girdi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 19:41:18 -
Arkeolog çift 7 bin 500 yıllık antik kentte dünyaevine girdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de arkeolog çift, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki 7 bin 500 yıllık Laodikya Antik Kenti'nde kıyılan nikahla evlendi.

Antik kentte görevli arkeolog Emin Ateş ile Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazıda çalışan arkeolog Serap Tulumbacı, evliliğe antik kentte kıyılan nikahla adım atmak istedi.

Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen törende, çiftin nikahlarını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı.

Arkeolog çift, antik kentte düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Örki, çifte mutluluklar dileyerek, tarihi Laodikya Antik Kenti'nde nikah kıymanın kendisine mutluluk ve heyecan verdiğini dile getirdi.

Damat Ateş de hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirterek, "Çalıştığımız tarihi kentte nikahımızın kıyılması bizi çok mutlu etti." dedi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise gelir ve damadın antik kentteki çalışmalarda büyük emeklerinin olduğunu dile getirerek, "Damat ve gelin benim öğrencimdi. Ekip olarak hep kazı ve restorasyona değil, bazen de bu tür güzelliklere de vesile oluyoruz. 1300 yıl sonra Laodikya'da ilk kez böyle bir ana tanıklık ediyoruz. Çiftimize mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Genç çift ve davetliler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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