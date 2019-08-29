Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı başladı



İZMİR (AA) - Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina iş birliği ile Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı başladı. Katılımcıların ilk gün UBS Çeşme Şamandıra Yarışı'nda mücadele ettiği organizasyona, Çeşme açıklarında start verildi. 2017'de 45, geçen yıl ise 52 teknenin yer aldığı yarışta bu yıl 56 tekne IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde mücadele ediyor. Yarın Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası ile sürecek organizasyon, 1 Eylül Pazar günü Turkish Airlines Yarışı ile tamamlanacak.



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