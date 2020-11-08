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Aktüel Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı
Aktüel

Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 22:34:19 -
Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Hakan Ş. ile arkadaşı Mustafa Ü, Argıncık Mahallesi Alpkaya Sokak'taki müstakil bir evde alkol almaya başladı. Bir süre sonra arkadaşlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Hakan Ş. boğazına isabet eden bıçakla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hakan Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Ü. ise gözaltına aldı.

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