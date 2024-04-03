Arka bahçeler ifşa oldu

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DEM Parti desteğiyle sürpriz bir sonuç elde eden CHP’nin galibiyetini fırsat bilen sözde kadın hakları federasyonları ile meslek odaları ve STK görünümlü oluşumlar, seçim sonrası yaptıkları açıklamalarla “arka bahçe” tezini doğruladı. Aralarında CHP’lilerin yetiştiği ocak konumunda olan Atatürkçü Düşünce Derneği ile feminist oluşumlar, karanlık barolar ve güdümlü STK’lar, sonuçlardan duydukları sevinci dile getirerek CHP’ye göbekten bağlı olduklarını ilan etti.

Hüsnü ve ÇYDD dört köşe

Her fırsatta mütedeyyin insanları ve iktidarı hedef alan ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, seçim sonrası yaptığı paylaşımda bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Türk halkına denize dökme tehdidinde bulunan Bozkurt, seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımında, “Her şey çok güzel oldu. Teşekkürler aziz Türk Milleti” diyerek, CHP’nin başarısıyla mutlu oldu.

Kurulduğu günden beri genç dimağları hedef alan ve İslami değerlerle kavgalı olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de safını bir kez daha belli etti. ÇYDD’den “Kutluyoruz” başlığı ile yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Toplumsal muhalefetin birleştirici gücüyle 31 Mart yerel seçimlerinde sağlanan başarının, ülkede siyasal iklimi değiştireceğine ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kuruluş hedeflerimize ulaşmakta önemli bir aşama olacağına inanıyoruz. Halk egemenliğinin gerçekleştiği seçimlerde göreve seçilen ve Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olarak şeffaf kamu yöneticiliği yapacaklarına inandığımız belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini kutluyoruz.”

Muhalefetin Güllü'sü

Aslı astarı olmayan iddialar üzerinden iktidarı hedef alan, CHP teşkilatlarında ardı ardına patlak veren tecavüz ve taciz skandalları karşısında ise sessiz kalan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü de sonuçlardan mutlu oldu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun resmi hesabından yapılan açıklamada, “1 Nisan’a umutla uyandık” ifadelerine yer verildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da seçime ilişkin, “İşte kadınlar görevini yaptı: İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekenlere, bu şehirde ve tüm ülkede oy kaybettirdi. Yaşasın kadınlar, yaşasın halklarımızın onurlu mücadelesi” diyerek, 31 Mart seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP’nin arka bahçesi konumundaki SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu ise CHP adayı Sinem Dedetaş’ın zaferini, “Dedetaş, Üsküdar’da iki dönem belediye başkanlığı yapan Hilmi Türkmen’i geride bırakarak yüzde 49,91 oy oranıyla Üsküdar Belediye Başkanı oldu” sözleriyle duyurdu.

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Baro’dan Ekrem'e tebrik

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç ise İstanbul’da yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek başarı dileğinde bulundu. Öte yandan, Sınır Tanımayan Gazeteciler ile Çağdaş Gazeteciler Derneği de CHP’nin sevincine ortak oldu.