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Aktüel Arjantin'de kürtajın yasallaştırılmasını öngören tasarı parlamentonun alt kanadında kabul edildi
Aktüel

Arjantin'de kürtajın yasallaştırılmasını öngören tasarı parlamentonun alt kanadında kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:30:33 -
Arjantin'de kürtajın yasallaştırılmasını öngören tasarı parlamentonun alt kanadında kabul edildi

ANKARA (AA) - Arjantin Ulusal Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde birçok durumda kürtajı yasallaştıracak tasarı kabul edildi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez tarafından desteklenen tasarı, meclisin alt kanadında perşembe günü başlayan ve cuma sabah saatlerine kadar süren tartışmanın ardından 117'ye karşı 131 "evet" oyuyla kabul edildi.

Oylamada 6 milletvekili çekimser oy kullandı.

Hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaj yapılmasına olanak tanıyan tasarının yasalaşması için yıl Senato'nun onayını alması, yürürlüğe girmesi için de Devlet Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor. Senatoda tasarıya ilişkin oturumun yıl sonundan önce yapılması bekleniyor.

Arjantin'de uzun süredir kadın hakları aktivistleri kürtajın yasallaştırılmasını istiyordu.

Mevcut Arjantin kanunları, tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına müsaade ediyor.

Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtajın serbest hale getirilmesini, sağcı görüşlü kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feministler ve sol görüşlüler bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.

Ülkede binlerce kişi kürtaj karşıtı ve yanlısı gösteriler düzenlemişti.



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