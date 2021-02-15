Arjantin bile yetmiyor! Bitcoin için korkunç enerji

Bitcoin, madencilik adı verilen bir süreçle oluşturulan, fiziksel bir form veya banka kullanılmasını gerektirmeyen, internet üzerinden ele geçirilebilen dijital bir kripto para çılgınlığı. Bitcoin'in fiyatında yakın zamanda yaşanan büyük artış nedeniyle, dünyanın dört bir yanından madenciler, daha önce sınırlı bir arzı olan şifrelenmiş para birimini oluşturmak için donanımlarını gücünün son damlasına kadar çalıştırıyor.

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, bu sürecin küresel olarak enerji çekişini izlemek için kurulmuştu. Kripto para biriminin büyük etkisini göstermek için alınan ve diğer elektrik kullanımlarıyla karşılaştırılan bir dizi tahmini kullanarak indeksi oluşturuyor. En son güncelleme, akıllara durgunluk veren bir dizi istatistik sunuyor. Bitcoin madenciliği artık her yıl 121,36 terawatt/saat elektrik tüketiyor. Bu rakam, Arjantin'in tüketiminden fazla, Norveç'e ise yaklaşıyor. Bitcoin bir ülke olsa, Dünya'nın en çok enerji tüketen 30. ülkesi olacaktı.

50 bin dolar seviyesine dayanmış olan Bitcoin'in fiyatı artmaya devam ediyor. Arz sınırlı olduğu için, endüstri dünyasının büyük oyuncuları Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almıştı.