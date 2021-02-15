  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Arjantin bile yetmiyor! Bitcoin için korkunç enerji
Ekonomi

Arjantin bile yetmiyor! Bitcoin için korkunç enerji

Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, Bitcoin madenciliğinin Arjantin'in tamamından daha fazla elektrik tükettiğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 23:05:00 -
Arjantin bile yetmiyor! Bitcoin için korkunç enerji

Bitcoin, madencilik adı verilen bir süreçle oluşturulan, fiziksel bir form veya banka kullanılmasını gerektirmeyen, internet üzerinden ele geçirilebilen dijital bir kripto para çılgınlığı. Bitcoin'in fiyatında yakın zamanda yaşanan büyük artış nedeniyle, dünyanın dört bir yanından madenciler, daha önce sınırlı bir arzı olan şifrelenmiş para birimini oluşturmak için donanımlarını gücünün son damlasına kadar çalıştırıyor.

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, bu sürecin küresel olarak enerji çekişini izlemek için kurulmuştu. Kripto para biriminin büyük etkisini göstermek için alınan ve diğer elektrik kullanımlarıyla karşılaştırılan bir dizi tahmini kullanarak indeksi oluşturuyor. En son güncelleme, akıllara durgunluk veren bir dizi istatistik sunuyor. Bitcoin madenciliği artık her yıl 121,36 terawatt/saat elektrik tüketiyor. Bu rakam, Arjantin'in tüketiminden fazla, Norveç'e ise yaklaşıyor. Bitcoin bir ülke olsa, Dünya'nın en çok enerji tüketen 30. ülkesi olacaktı.

50 bin dolar seviyesine dayanmış olan Bitcoin'in fiyatı artmaya devam ediyor. Arz sınırlı olduğu için, endüstri dünyasının büyük oyuncuları Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada
Ekonomi

Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada

Türkiye’den 2021 Ocak ayında 245 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 128 milyon dolar gelir elde edildi.
Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar
Dünya

Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar

Gürcistan ordusunun, ABD'den M2A1 makineli tüfekleri, M249 hafif makineli tüfekleri ve MK19 bombaatarları teslim aldığı belirtildi.

Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor
Gündem

Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor

Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi ve stratejist Yusuf Alabarda firari hain Can Dündar'a "Amerikan bayrağının altında yatan bu rezil herif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay