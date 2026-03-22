Arızalanan makine hayatını değiştirdi! Terzilikten ustalığa uzanan hikaye

Yeniakit Publisher
Yeniakit Publisher
Aydın’da terzi çırağı olarak çalışma hayatına başlayan İhsan Demir, sürekli arızalanan dikiş makinelerini tamir ede ede kentin en bilinen ustalarından biri haline geldi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir dikiş makinesinin arızası, İhsan Demir’in hayatının yönünü değiştirdi. Terzilik mesleği hazır giyim ve büyük çaplı konfeksiyonlara yenik düşünce İhsan Usta, Aydın'ın en bilinen makine tamircilerinden biri oldu. Birçok markanın yetkili servisliğini de yapan İhsan Demir, "Bazen şer gibi görünen şeylerin sonucu hayra çıkabiliyor. Sürekli arızalanan makine beni farklı bir meslek sahibi yaptı" dedi.

 

Çalışma hayaline yorgancılıkla başladı

Çocukluğunda hayalindeki mesleğin yorgancılık olduğunu belirten İhsan Demir, "Bir zamanlar yorgancılık en gözde mesleklerden biriydi. İlk olarak yorgancılık yapmaya başladım. Daha sonra ciddi bir ustalık gerektiren şapka dikim işleri yaptım. Bu işler teknolojik gelişmelere yenik düşmeye başlayınca bir marka oluşturup gömlek üretimine başladım. Bu işler sırasında dikiş makinelerinden yüzüm gülmedi. Arızalananları uğraşa uğraşa kendim tamir etmeye başladım. Makineyi tamir ettiğimi gören meslektaşlarım bu defa kendi makinelerini tamir için bana getirmeye başlayınca bir anda terzilik mesleğinden dikiş makineleri tamirciliğine geçtim" diyerek sürekli arıza yapan dikiş makinesinin hayatını değiştirdiğini söyledi.

 

Makine tamir ederken çeşitli elektrikli ve elektronik ev aletlerini de tamir etmeye başladığını belirten İhsan Demir, şu anda birçok markanın Aydın'daki yetkili bayisi olarak hizmet verdiğini ifade etti. Demir, her sektörde olduğu gibi kendi sektörlerinde de en büyük sıkıntının çırak bulamamak olduğunu kaydetti.

