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Aktüel Arızalanan arazi aracını çekerken devrilen ATV sürücüsü öldü
Aktüel

Arızalanan arazi aracını çekerken devrilen ATV sürücüsü öldü

Bursa'da bozulan arazi aracını, kendi ATV motoruna bağladığı halatla çeken sürücü, araçtan düşerek öldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 23:24:00 -
Arızalanan arazi aracını çekerken devrilen ATV sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bozulan arazi aracını, kendi ATV motoruna bağladığı halatla çeken sürücü, araçtan düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde Semih Demirbaş, arızalanan ATV motorunu şehir merkezine getirebilmek için arkadaşı Murat Haber'den yardım istedi.

Haber, halatla kendi aracına bağladığı ATV motorunu çekerken, kayganlaşan yolda aracının takla atmasıyla halatın kopması sonucu su kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Haber'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber'in cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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