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Sağlık Aritmilerin azalması için önlem alınmalı
Sağlık

Aritmilerin azalması için önlem alınmalı

Yeniakit Publisher
2024-07-11 09:11:00 -
Aritmilerin azalması için önlem alınmalı

Çakmak Erdem Hastahanesi Uzm. Dr. Ela Kavlak, son zamanlarda önemli bir artış gözlemlenen kalp ritim bozuklukları olarak bilinen aritmilerde en yaygın belirtilerin çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi olduğunu belirterek, "Unutmayın, erken teşhis ve tedavi, aritmilerin ciddi komplikasyonlara yol açmasını önleyebilir” dedi.

Aritmi, kalp atışlarının düzensiz, çok hızlı veya çok yavaş olması durumudur. Normalde düzenli bir ritimde atan kalp, aritmi durumunda düzensiz bir şekilde atar. Bu durum kişinin günlük yaşam kalitesini düşürebilir ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ela Kavlak, aritminin belirtilerini ve risk faktörlerini anlattı.

 "Bayılma en yaygın belirtiler arasında"

Uzm. Dr. Ela Kavlak, aritmilerin belirtilerinin farkında olmanın önemine dikkat çekti. "En yaygın belirtiler arasında çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi bulunur” diyen Uzm. Dr. Ela Kavlak, aritmi riskini artıran faktörleri ise şöyle sıraladı:

“Yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, ailede aritmi öyküsü, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, stres ve anksiyete.”

Tedavi ve önleme

Aritmilerin birçok farklı şekilde tedavi edilebildiğini belirten Uzm. Dr. Ela Kavlak, kişiye özel tedavi planlarının önemini vurgulayarak, “Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, kateter ablasyonu, kardiyoversiyon ve implante edilebilir cihazlar (pacemaker veya ICD) bulunur. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek aritmi

riskini azaltabilir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol kullanımının bırakılması, stresten kaçınma gibi önlemler aritmiyi önlemeye yardımcı olabilir” dedi.
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Uzm. Dr. Ela Kavlak, kalp sağlığını korumanın ve aritmileri önlemenin öneminin altını çizdi. Düzenli sağlık kontrolleri yaptırmanın, belirtiler ortaya çıktığında bir uzmana danışmanın ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin hayati önem taşıdığını belirten Dr. Kavlak, “Unutmayın, erken teşhis ve tedavi, aritmilerin ciddi komplikasyonlara yol açmasını önleyebilir” dedi.

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