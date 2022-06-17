Arınç yine zillet ağzıyla konuştu

HABER MERKEZİ

PKK destekçisi İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine Türkiye’nin karşı çıkması konusunda susan, ABD’nin Yunanistan’daki üslerini artırıp Yunan siyasileri Ankara’ya karşı kışkırtmasına itiraz etmeyen, ABD Başkanı Biden’ın “Erdoğan’ı darbe ile değil seçimle devirmek için muhaliflerine destek vermeliyiz” sözüne karşı susan, terör operasyonlarla ilgili fikir beyan etmeyen, Karabağ zaferinde milletin sevincini paylaşmayan, terör partisi HDP’li vekillerin PKK’lılarla birlikte verdikleri fotoğraf pozlarına yorum yapmayan, CHP’nin din düşmanlığı içeren siyasi söylemlerine çıt çıkarmayan Arınç, AK Parti iktidarına çatmaya devam ediyor.

‘Majeste, kral çıplak’ sözü kime?

CHP’nin dümen suyuna giren Arınç, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı Türk Demokrasi Vakfı toplantısında Cumhur iktidarına yönelik çirkin sözler sarf etti. Daha önce Kızıl Soros Kavala ve PKK’lı Demirtaş lehine açıklamalarda bulunan Arınç, Başkan Erdoğan’a “majeste” imasında bulunarak, “Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir” dedi. CHP’nin başını çektiği Zillet İttifakına selam çakan Arınç, “6’lı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine de fikirlerine de saygılıyım” ifadelerini kullandı.

Dostları CHP, Kavala, Demirtaş

Bülent Arınç, Gezi davası sebebiyle Osman Kavala’nın tutuklu olmasına “delil uyduramazsınız” tepkisi göstererek, Kızıl Soros’a arka çıkmıştı. İktidarda rahatsızlık oluşturmuştu. Arınç, 4 Kasım 2016’dan beri terör suçlamasıyla tutuklu olan terörist Selahattin Demirtaş’ın da serbest bırakılması gerektiğini savunmuştu. Arınç tepkiler üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden 24 Aralık 2020’de istifa etmek zorunda kalmıştı.