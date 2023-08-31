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Gündem Arıları taşıyan kamyon kaza yaptı: 5 milyon arı yola saçıldı
Gündem

Arıları taşıyan kamyon kaza yaptı: 5 milyon arı yola saçıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 16:35:00 -
Arıları taşıyan kamyon kaza yaptı: 5 milyon arı yola saçıldı

Arı kasaları yolda bırakılacak ve arıların geri dönmesi beklenecek.

Olay, Kanada’nın Toronto kentinin Halton bölgesinde meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, “Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı. Ancak arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasaları bırakacağız. Yayaların bölgeden uzak durmasını ve bölge sakinlerinin arılar için bırakılan kasalara yaklaşmamasını veya dokunmamasını rica ediyoruz. Arılar döndükten sonra kasalar toplanacaktır” denildi.

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