Arifoğlu Baharat kimin? Arifoğlu Baharat sahibi kim?

Singapur Gıda Otoritesi (SFA) Türkiye'den ithal edilen üç baharatta kansorejen madde tespit etti. Böylece baharatlar piyasadan toplatıldı. Söz konusu baharatların öğütülmüş sumak, tatlı biber ve otantik tavuk baharatı olduğu belirtildi.

Arifoğlu'dan yapılan açıklamada, "Sosyal Medyada gündeme gelen, Singapur Gıda Bakanlığı’nın red ettiği ürünler hakkındaki haber markamıza ve ürünlerimize ait değildir. Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır. Singapur’la herhangi bir iş ilişkimiz bulunmamaktadır. Bahsi geçen katkı maddelerini hiç bir ürünümüzde kullanmamaktayız. Ürünlerimizi ambalajlarından ve içerik açıklamalarından ayırt edebilirsiniz. Arifoğluonline.com üzerinde yer alan tüm ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz" denildi.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar ile markamıza ait üç ürünün (Sumak, Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı) kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur Gıda Bakanlığı açıklaması referans gösterilerek ilgili ülkede toplatıldığı bilgileri paylaşılmıştır. 1944 yılından bu yana kesintisiz üretim ve şeffaf bilgilendirme yapan, tüm üretimlerini anbean denetleyen ve bu denetimleri ilgili bakanlıklar ile yürüten markamızın böyle bir haberle anılmasından üzüntü duyuyoruz. Arifoğlu Baharat olarak, 78 yılı aşkın süredir paketleme, raf ömrü gibi konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığa bağlı müdürlükler ve ürünlerimizin satıldığı zincir mağazaların yaptığı testlerin sonuçları ne denli özenli bir üretim yaptığımızı göz önüne koymaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki markamızın Singapur'a direkt bir ihracatı bulunmamaktadır. Ancak bahsi geçen ürünlerin Arifoğlu markası altında olması nedeniyle sorumlu üretici olarak bu açıklamayı yapmaktayız. 2021 yılı Ekim ayında üretim tesisimizde yaşanan bir yangın sonrası üretimimiz aksamış ve bu süreçte bazı ürünleri başka tedarikçilerden alma zorunluluğumuz doğmuştur. Tedarikçimizden güvenilirliği taahhüt ile temin edilen sumak ürünü alınmıştır. Bahsi geçen ürünün dağıtıma çıkması akabinde Türkiye'de yapılan testlerde sudan tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır. Aynı zamanda şirket olarak direkt ihracat yaptığımız ülkelere de bu bildirimler gönderilmiş olup, ürünlerimiz toplatılmış ve imha edilmiştir. Bahse konu ihracatı gerçekleştiren şirketin ürünlerimizi ihraç ettiğini bu olay ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Bu noktada geri çağırma talebimizi yeterince duyuramamış olduğumuzu görüyor ve kamuoyundan özür diliyoruz. Avrupa ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere 20'yi aşan ülkeye ihracat yapan şirketimizin sadece Singapur'da bulunan bahsi geçen ürünlere dair bildirimde bulunulduğunu söylemek isteriz. Söz konusu olaydaki tüm sorumluluğumuz bundan ibaret olsa da Singapur'daki gelişmelerin yakından takipçisi olacağımızı, bu ürünlerin içinde markamızın sahte üretimi oldu" denildi.

Arifoğlu Baharat kimin? Arifoğlu Baharat sahibi kim?

Arifoğlu %100 Türk Markası'dır. Arifoğlu Sahipleri aslen Trabzonludur. Arifoğlu markası aslında ailenin soy isminden gelmektedir. Arifoğlu ilk olarak Mısır Çarşısı'nda 1944 yılında baharatçı mağazası olarak açılmıştır. Halen Mısır Çarşısı'nda 2 mağazası bulunan Arifoğlu tüm faaliyetlerini İstanbul/Avcılar’daki tesislerinden sürdürmektedir.