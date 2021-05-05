Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayram tatili için plan yapacak olan kişiler Ramazan Bayramı arefesinin ne zaman başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Mübarek Ramazan ayı, tüm bereketiyle sofralarımızı doldurmaya devam ederken, bir yandan da arefe ne zaman, ayın kaçında soruları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü hangi güne denk geliyor?