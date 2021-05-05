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Oruç Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü hangi güne denk geliyor?
Oruç

Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayram tatili için plan yapacak olan kişiler Ramazan Bayramı arefesinin ne zaman başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Mübarek Ramazan ayı, tüm bereketiyle sofralarımızı doldurmaya devam ederken, bir yandan da arefe ne zaman, ayın kaçında soruları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 22:15:00 -
Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde olan Arefe Günü tarihi Diyanet 2021 takviminde yer alıyor. Peki 2021 Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü hangi güne denk geliyor?

Arefe Günü hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 12 Mayıs Çarşamba günü olacak.

Son oruç ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 12 Mayıs 2021 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

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