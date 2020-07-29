Arefe günü kargolar çalışacak mı? 30 Temmuz kargo şirketleri açık mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimi duyurusunda 30 Temmuz 2020 Arefe Günü olarak idrak edilecek. Kargoların dağıtım yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise Yarın 30 Temmuz arefe günü kargolar açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü kargoların çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor.

Arefe günü kargolar çalışacak mı?

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi.