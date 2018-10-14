Arda'nın helalliğini kabul etmediler!
Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'la skandal kavgasının ardından Medipol Başakşehir'in son antrenmanında teknik heyet ve takım arkadaşlarından helallik istediği ancak bu isteğinin geri çevrildiği iddia edildi.14 Ekim 2018 Pazar 14:16
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'la yaşadığı olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan milli futbolcu Arda Turan'ın önümüzdeki günlerde basının karşısına geçeceği ifade edildi.
Arda Turan, takım arkadaşlarından helallik istedi
Birkaç gün önce şarkıcı Berkay'la bir mekanda kavga eden milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Bugün, Başakşehir U-21 takımıyla yapılan antrenman maçında sahaya çıkan Arda Turan'ın mücadele sonrası takım arkadaşlarından helallik istediği ifade edildi.
Arda Turan, tüm Türkiye'den özür dileyecek
Arda Turan'ın Başakşehir antrenmanında helallik istediği ancak kabul edilmediği öğrenildi. Arda'ya büyük bir para cezası verileceği ve Başakşehir'in organize edeceği bir basın toplantısında Arda Turan'ın tüm Türkiye'den özür dileyeceği belirtildi.
YORUM YAZ