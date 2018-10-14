THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Arda'nın helalliğini kabul etmediler!

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'la skandal kavgasının ardından Medipol Başakşehir'in son antrenmanında teknik heyet ve takım arkadaşlarından helallik istediği ancak bu isteğinin geri çevrildiği iddia edildi.

14 Ekim 2018 Pazar 14:16
Arda'nın helalliğini kabul etmediler!

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'la yaşadığı olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan milli futbolcu Arda Turan'ın önümüzdeki günlerde basının karşısına geçeceği ifade edildi.

Arda Turan, takım arkadaşlarından helallik istedi

Birkaç gün önce şarkıcı Berkay'la bir mekanda kavga eden milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Bugün, Başakşehir U-21 takımıyla yapılan antrenman maçında sahaya çıkan Arda Turan'ın mücadele sonrası takım arkadaşlarından helallik istediği ifade edildi.

Arda Turan, tüm Türkiye'den özür dileyecek

Arda Turan'ın Başakşehir antrenmanında helallik istediği ancak kabul edilmediği öğrenildi. Arda'ya büyük bir para cezası verileceği ve Başakşehir'in organize edeceği bir basın toplantısında Arda Turan'ın tüm Türkiye'den özür dileyeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 14:16
  1. Berkay
  2. Arda Turan
  3. Başakşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Detaylar ortaya çıktı... İşte Tarkan Yavaş’ın kirli yüzü!
    1. Detaylar ortaya çıktı... İşte Tarkan..
    2. "Nefret suçu insan tacirlerinin işine..
    3. İYİ Parti'de istifa depremi! 860..
    4. Suudi Arabistan'dan ABD'ye Cemal..
    5. Elinde şişeyle caddeye indi, polisler..
    6. Tüm detaylarıyla bir yıldızın çöküşü,..
    7. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    8. Bayraktar müjdeyi verdi! Ülke sayısı..
    9. Kendisiyle evlenmek istemeyen kuzenini..
    10. Hırsızlık için girdiği evde yaşlı..
    11. Arda'nın helalliğini kabul etmediler!
    12. AK Partili Lütfi Elvan: ABD'nin..
    13. Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    14. Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi
    15. Facia! Selfie sevdası can aldı.....
    16. Casus Brunson'ın anne-babasından..
    17. Görevden alınan isimlerden Ali Koç'a..
    18. Satın alınan ürün artık 'cep'ten..
    19. O isim için istenen ceza belli oldu!
    20. Brunson bırakıldıktan sonra PKK..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu