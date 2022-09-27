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Aktüel Ardahan'daki depreme ilişkin AFAD'dan açıklama
Aktüel

Ardahan'daki depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 18:53:00 -
Ardahan'daki depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından küçük çaplı hasar ihbarları alındığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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