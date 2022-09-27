Ardahan'daki depreme ilişkin AFAD'dan açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından küçük çaplı hasar ihbarları alındığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.