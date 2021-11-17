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Kültür - Sanat Ardahan'da altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi
Kültür - Sanat

Ardahan'da altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi

Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:14:00 -
Ardahan'da altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Kastamonu'dan geldiği belirlenen araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi.

Tevrat'a el koyan jandarma ekipleri, buna ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

 

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