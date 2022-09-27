Ardahan’da peş peşe depremler kaydedildi. Peki, ölen yaralanan var mı?

Ardahan yine mi deprem oldu? Ardahan yıkılan ev oldu mu ölen yaralanan var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.5.0'lık depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşandı. 17.13'te aynı bölge 3.1 depremle sallandı. Hemen ardından 17.14'te 2.5 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti. Yine aynı bölgede saat 17.43'te 4, saat 19.16'da 4.3 şiddetinde deprem medyana geldi.

Depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı 2 evin duvarları yıkıldı. Evindeyken depreme yakalanan ve üzerine taş parçaları düşen Bezar Çadırcı yaralandı. Çadırcı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca köyde hayvanların bulunduğu bazı ahırlar da yıkıldı.

Öte yandan köy yolundaki bazı noktalara ise sarsıntının etkisiyle kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.