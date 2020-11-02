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Aktüel Ardahan Belediyesi ile Aras EDAŞ'a girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi
Aktüel

Ardahan Belediyesi ile Aras EDAŞ'a girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:10:33 -
Ardahan Belediyesi ile Aras EDAŞ'a girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ardahan Belediyesi ile Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye (EDAŞ) girişlerde, Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Ardahan Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kararlar çerçevesinde, belediye binası ile Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörlüğüne bundan böyle HES koduyla girilecek.

Söz konusu karar uyarınca her iki kurumun girişinde HES kodu kontrollerine başlandı.

Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma girişlerde HES kodu zorunluluğu getirdiklerini söyledi.

Uygulamada vatandaşa yardımcı olunduğunu ifade eden Akpınar, "Uygulama vatandaşımızın sağlığı için yapılıyor. Bu uygulama vatandaşın kuruma her girişinde gerçekleşiyor. Ayrıca haftada bir kez de personelimize yönelik uygulanıyor." dedi.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde kişinin, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinde Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının diğer kişi ya da kurumlarla güvenli şekilde paylaşılmasını sağlıyor.

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