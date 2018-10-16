Arda Turan'ın sözü tekrar gündeme geldi! "Varoştan gelen futbolcuların psikoloğa ihtiyacı var"

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Şarkıcı Berkay ile bir barda yaşadığı olayın ardından gündeme oturdu. Hakkında 3 ayrı suçtan 12,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Arda Turan'la ilgili tartışmalar sürüyor. 2014 yılında bir markanın lansmanında genç futbolculara tavsiyeler verip kendini de örnek gösteren Arda'nın sözleri, yaşanan olayın ardından akıllara geldi:

“Altyapıya daha fazla önem göstermeliyiz. Bu çocukların yabancı dil öğretmeniyle, psikologla yetişmesi lazım. Baktığınız zaman, genellikle varoştan çıkan çocuklardan bahsediyoruz. Futbola başlıyor; yetenekliyse, birkaç ay içinde daha önce görmediği saygıyı, parayı görüyor ve ne olduğunu şaşırıyor. İster istemez hatalar yapıyor. Bunları kendi örneğimden yola çıkarak söylüyorum.”

Arda Turan'ın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması, EURO 2016'da prim tartışmalarına dahil olması ve son olarak Şarkıcı Berkay ile yaşadığı olayın ardından futbolcuların eğitimi konusunu bir kez daha tartışmaya açtı.