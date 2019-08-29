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Arda Turan'ın menajerinden yalanlama!

Hakkında Zaragoza iddiaları ortaya atılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut 'Şaka mı bu, Arda'nın orada ne işi var?' açıklamasında bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:56
Arda Turan'ın menajerinden yalanlama!

Dün hakkında Zaragoza iddiaları ortaya atılan ve bugün İspanya basınında da ilgi toplayan Arda Turan Zaragoza haberleri hakkında menajer Ahmet Bulut TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'e kısa ve net bir açıklama yaptı.

'Şaka mı bu?'

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Olympikos karşısında 45 dakika forma giyen, ligde ise Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Arda Turan’ınBaşakşehir’de kalacağı belli olurken, menajer Ahmet Bulut oyuncusu için ‘Şaka mı bu? Arda Turan’ın ne işi var Zaragoza’da, Arda sezon sonuna kadar Başakşehir’de, Zaragoza’nın böyle bir durumu mu var?’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:56
  1. Olympikos
  2. Başakşehir
  3. Zaragoza
  4. Yeni Malatyaspor
  5. Fenerbahçe
  6. Arda Turan
  7. Ahmet Bulut
  8. Şampiyonlar Ligi ön eleme
  9. Ahmet Bulut TM Dijital Haber Merkezi
  10. Levent Gültekin
  11. İspanya

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