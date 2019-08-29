Arda Turan'ın menajerinden yalanlama!

Dün hakkında Zaragoza iddiaları ortaya atılan ve bugün İspanya basınında da ilgi toplayan Arda Turan Zaragoza haberleri hakkında menajer Ahmet Bulut TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'e kısa ve net bir açıklama yaptı.

'Şaka mı bu?'

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Olympikos karşısında 45 dakika forma giyen, ligde ise Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Arda Turan’ınBaşakşehir’de kalacağı belli olurken, menajer Ahmet Bulut oyuncusu için ‘Şaka mı bu? Arda Turan’ın ne işi var Zaragoza’da, Arda sezon sonuna kadar Başakşehir’de, Zaragoza’nın böyle bir durumu mu var?’ ifadelerini kullandı.