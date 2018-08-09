Arda Turan'ın Barcelona'da giydiği 7 numaralı formanın sahibi belli oldu
Başakşehirli Arda Turan'ın Barcelona'da giydiği 7 numaralı formanın yeni sahibi Brezilyalı futbolcu Coutinho oldu.09 Ağustos 2018 Perşembe 22:47
Katalan devi Barcelona'da yeni sezon öncesinde oyuncuların forma numaraları belli oldu.
Son olarak milli yıldız Arda Turan'ın terlettiği 7 numaralı formayı, Brezilyalı yıldız Coutinho sırtına geçirdi.
Konuyu haberleştiren Avrupa basını, 7 numaranın Barcelona tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve Pedro, David Vila, Eidur Gudjohnsen, Henrik Larsson, Javier Saviola, Luis Figo gibi isimlerin giydiğini belirterek, Coutinho'nun yeniden 7 numarayı parlatacağını ifade etti.
ARDA TURAN BARCELONA'DA 55 MAÇA ÇIKTI
Arda Turan, Barcelona'da geçirdiği 2 sezonda 55 maça çıkarken, 15 gole imza attı. Milli futbolcu, geçen sezonun başında Başakşehir'e kiralandı.
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