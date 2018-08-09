Arda Turan'ın Barcelona'da giydiği 7 numaralı formanın sahibi belli oldu

Katalan devi Barcelona'da yeni sezon öncesinde oyuncuların forma numaraları belli oldu.

Son olarak milli yıldız Arda Turan'ın terlettiği 7 numaralı formayı, Brezilyalı yıldız Coutinho sırtına geçirdi.

Konuyu haberleştiren Avrupa basını, 7 numaranın Barcelona tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve Pedro, David Vila, Eidur Gudjohnsen, Henrik Larsson, Javier Saviola, Luis Figo gibi isimlerin giydiğini belirterek, Coutinho'nun yeniden 7 numarayı parlatacağını ifade etti.

ARDA TURAN BARCELONA'DA 55 MAÇA ÇIKTI

Arda Turan, Barcelona'da geçirdiği 2 sezonda 55 maça çıkarken, 15 gole imza attı. Milli futbolcu, geçen sezonun başında Başakşehir'e kiralandı.