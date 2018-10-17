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Arda Turan'a tarihî fatura

Gümüşdağ başkanlığındaki yönetim, yaptırım haklarını saklı tutacağını açıklarken yargı kararı verilene kadar da Arda'nın yükümlülüklerini yapabileceğini açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:41
Arda Turan'a tarihî fatura

Medipol Başakşehir, Arda Turan konusundaki duruşunu açıkladı. Önceki akşam toplantı yapan Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki yönetim kurulu kararını verdi. Kulüpten de yazılı açıklama geldi. İşin özeti sanatçı Berkay Şahin ile kavga eden Arda Turan’a 2,5 milyon TL para cezası verildi. Arda Turan hakkında “cinsel taciz”, “ruhsatsız silah bulundurmak”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” ve “kasten yaralama” suçlarından 12,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 

İşte o açıklama

Arda Turan’ı devre arası Barcelona’dan kiralayan Başakşehir kulübü özetle şu açıklamayı yaptı: 3 günlük izinde futbolcumuzun işlediği iddia edilen fiillerin Başakşehir Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.  Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 07:41
  1. Arda

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